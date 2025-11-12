Ettevõtete kataloog
Info Edge Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Full-Stack tarkvarainsener kogutasu in India ettevõttes Info Edge on ₹1.84M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.77M.

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Info Edge in India on aastase kogutasuga ₹2,237,962. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Info Edge Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,665,459.

Muud ressursid