  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Delhi Area

Info Edge Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Delhi Area

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Delhi Area ettevõttes Info Edge ulatub ₹1.8M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul kuni ₹4.88M year kohta taseme Tech Lead/Team Lead puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Delhi Area kogusumma on ₹2.01M. Vaata ettevõtte Info Edge kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Info Edge?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Info Edge in Greater Delhi Area on aastase kogutasuga ₹4,877,530. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Info Edge Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Delhi Area on ₹2,065,751.

