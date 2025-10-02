Ettevõtete kataloog
Info Edge
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • Greater Delhi Area

Info Edge Andmeteadlane Palgad kohas Greater Delhi Area

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Greater Delhi Area kogusumma ettevõttes Info Edge on ₹2.53M year kohta. Vaata ettevõtte Info Edge kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Kokku aastas
₹2.53M
Tase
4a
Põhipalk
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Info Edge?

₹13.94M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹2.61M+ (mõnikord ₹26.14M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Andmeteadlane in Info Edge in Greater Delhi Area raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,877,414. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Info Edge per il ruolo Andmeteadlane in Greater Delhi Area è ₹2,516,122.

Esiletõstetud töökohad

    Info Edge jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid