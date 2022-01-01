Ettevõtete kataloog
Infinidat
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Infinidat Palgad

Infinidat palk ulatub $35,638 kogutasus aastas Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $111,440 Turundus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Infinidat. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $84.3K

Backend tarkvarainsener

Ärianalüütik
$93.5K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$35.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Turundus
$111K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Infinidat on Turundus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $111,440. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Infinidat keskmine aastane kogutasu on $88,927.

Esiletõstetud töökohad

    Infinidat jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid