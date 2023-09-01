Inetum Palgad

Ettevõtete kataloog
Inetum
Inetum palga vahemik varieerub $19,857 kogu kompensatsioonis aastas Andmeanalüütik madalamas otsas kuni $162,089 Äri operatsioonid kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Inetum. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $33K

Täielik tarkvara insener

Äri operatsioonid
$162K
Ärianalüütik
$48.8K

Andmeanalüütik
$19.9K
Infotehnoloog
$37K
Juhtimiskonsultant
$25.2K
Tootehaldusr
$30.5K
Projektijuht
$38.3K
Lahendusarhitekt
$42.1K
KKK

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Inetum is Äri operatsioonid at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $162,089. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Inetum is $36,991.

Muud ressursid