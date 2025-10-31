Ettevõtete kataloog
inDriver
inDriver Toote Disainer Palgad

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in Kazakhstan kogusumma ettevõttes inDriver on KZT 23.19M year kohta. Vaata ettevõtte inDriver kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Mediaan pakk
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Kokku aastas
KZT 23.19M
Tase
Middle
Põhipalk
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Boonus
KZT 0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed inDriver?
+KZT 30.29M
+KZT 46.48M
+KZT 10.44M
+KZT 18.28M
+KZT 11.49M
KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes inDriver in Kazakhstan on aastase kogutasuga KZT 33,351,911. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte inDriver Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Kazakhstan on KZT 23,186,435.

