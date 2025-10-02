Ettevõtete kataloog
Indra
Indra Riistvarainsener Palgad kohas Madrid Metropolitan Area

Mediaanne Riistvarainsener tasupaketi in Madrid Metropolitan Area kogusumma ettevõttes Indra on €35K year kohta. Vaata ettevõtte Indra kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Kokku aastas
€35K
Tase
L2
Põhipalk
€35K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed Indra?

€142K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Radio Frequency Engineer

KKK

Kõrgeima palgaga Riistvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Indra in Madrid Metropolitan Area on aastase kogutasuga €46,644. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Indra Riistvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Madrid Metropolitan Area on €29,810.

