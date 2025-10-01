Ettevõtete kataloog
Indeed
  Ireland

Indeed Andmeteadlane Palgad kohas Ireland

Vaata ettevõtte Indeed kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

€142K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.7K+ (mõnikord €267K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

RSU

Indeed ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

RSU

Indeed ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.35% kvartaliti)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Indeed in Ireland on aastase kogutasuga €165,031. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Indeed Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €70,238.

