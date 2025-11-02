Ettevõtete kataloog
Keskmine Klienditeenindus kogutasu in India ettevõttes Indeed ulatub ₹769K kuni ₹1.12M year kohta. Vaata ettevõtte Indeed kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

₹882K - ₹1.01M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Indeed ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Indeed ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.35% kvartaliti)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes Indeed in India on aastase kogutasuga ₹1,119,704. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Indeed Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹768,610.

