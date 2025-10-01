Ettevõtete kataloog
Incred Finance
Incred Finance Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Incred Finance on ₹30.5K year kohta. Vaata ettevõtte Incred Finance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹30.5K
Tase
Senior
Põhipalk
₹26.9K
Stock (/yr)
₹2K
Boonus
₹1.7K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Incred Finance?

₹160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Incred Finance in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,712,971. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incred Finance for the Tarkvaraarendaja role in Greater Bengaluru is ₹2,462,941.

