Ettevõtete kataloog
Incorta
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Cairo

Incorta Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Cairo

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Cairo kogusumma ettevõttes Incorta on EGP 1.48M year kohta. Vaata ettevõtte Incorta kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Kokku aastas
EGP 1.48M
Tase
Senior
Põhipalk
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Boonus
EGP 0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Incorta?

EGP 7.88M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt EGP 1.48M+ (mõnikord EGP 14.78M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Incorta in Greater Cairo sits at a yearly total compensation of EGP 5,829,211. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incorta for the Tarkvaraarendaja role in Greater Cairo is EGP 1,477,620.

Esiletõstetud töökohad

    Incorta jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Zilliant
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid