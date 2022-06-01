Ettevõtete kataloog
Included Health
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Included Health Palgad

Included Health palga vahemik varieerub $114,570 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $332,655 Äri operatsioonid kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Included Health. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Täielik tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $219K
Administratiivassistent
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Äri operatsioonid
$333K
Andmeanalüütik
$134K
Andmeteadlane
$325K
Finantsanalüütik
$115K
Toote disainer
$186K
Programmijuht
$208K
Projektijuht
$137K
Värbaja
$166K
Tarkvaraarenduse juht
$265K
UX uurija
$286K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Included Health-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Included Health je Äri operatsioonid at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $332,655. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Included Health je $197,003.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Included Health jaoks

Seotud ettevõtted

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid