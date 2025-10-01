Ettevõtete kataloog
Impossible Foods Keemiainsener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Keskmine Keemiainsener kogutasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Impossible Foods ulatub $177K kuni $259K year kohta. Vaata ettevõtte Impossible Foods kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Kogutasu

$204K - $232K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$177K$204K$232K$259K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Impossible Foods ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

The highest paying salary package reported for a Keemiainsener at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Keemiainsener role in San Francisco Bay Area is $177,471.

