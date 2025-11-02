Ettevõtete kataloog
Impossible Foods
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Ärioperatsioonide Juht

  • Kõik Ärioperatsioonide Juht Palgad

Impossible Foods Ärioperatsioonide Juht Palgad

Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes Impossible Foods ulatub $140K kuni $196K year kohta. Vaata ettevõtte Impossible Foods kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

$152K - $177K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$140K$152K$177K$196K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Ärioperatsioonide Juht andmete sisestusts ettevõttes Impossible Foods avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Impossible Foods ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärioperatsioonide Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Impossible Foods on aastase kogutasuga $196,350. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Impossible Foods Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $140,250.

Esiletõstetud töökohad

    Impossible Foods jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Drizly
  • Daily Harvest
  • Truepill
  • GOAT
  • Total Wine & More
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid