Imply Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes Imply ulatub $167K kuni $243K year kohta. Vaata ettevõtte Imply kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

$192K - $218K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$167K$192K$218K$243K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Imply ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Imply in United States on aastase kogutasuga $243,080. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Imply Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $166,860.

