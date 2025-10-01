Ettevõtete kataloog
Imply Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Imply ulatub $344K kuni $502K year kohta. Vaata ettevõtte Imply kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Kogutasu

$395K - $451K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$344K$395K$451K$502K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Imply ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



