Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes Imply ulatub $344K kuni $502K year kohta. Vaata ettevõtte Imply kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

$395K - $451K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$344K$395K$451K$502K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Imply ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Imply in United States on aastase kogutasuga $501,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Imply Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $344,250.

