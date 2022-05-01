Ettevõtete kataloog
Imperva
Imperva Palgad

Imperva palk ulatub $64,000 kogutasus aastas Küberturvalisuse Analüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $217,080 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Imperva. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $117K
Klienditeenindus
$161K
Turundusoperatsioonid
$189K

Toote Disainer
$141K
Tootejuht
$217K
Müügiinsener
$209K
Küberturvalisuse Analüütik
$64K
Tarkvaraarenduse Juht
$135K
Lahenduste Arhitekt
$132K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Imperva on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $217,080. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Imperva keskmine aastane kogutasu on $141,158.

