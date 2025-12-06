Ettevõtete kataloog
ImmoScout24
ImmoScout24 Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in Germany ettevõttes ImmoScout24 ulatub €42.6K kuni €60.5K year kohta. Vaata ettevõtte ImmoScout24 kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$55.8K - $66.1K
Germany
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Toote Disainer andmete sisestusts ettevõttes ImmoScout24 avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

Millised on karjääritasemed ImmoScout24?

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes ImmoScout24 in Germany on aastase kogutasuga €60,491. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ImmoScout24 Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €42,607.

