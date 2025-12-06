Ettevõtete kataloog
Immigram
Immigram Projekti Juht Palgad

Keskmine Projekti Juht kogutasu in Armenia ettevõttes Immigram ulatub AMD 9.54M kuni AMD 13.61M year kohta. Vaata ettevõtte Immigram kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$28.6K - $33.5K
Armenia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Immigram in Armenia on aastase kogutasuga AMD 13,606,521. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Immigram Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Armenia on AMD 9,536,194.

