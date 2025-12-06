Ettevõtete kataloog
IMC
IMC Juhtimiskonsultant Palgad

Keskmine Juhtimiskonsultant kogutasu in Singapore ettevõttes IMC ulatub SGD 51.7K kuni SGD 73.5K year kohta. Vaata ettevõtte IMC kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$45.3K - $51.6K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes IMC in Singapore on aastase kogutasuga SGD 73,540. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte IMC Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 51,727.

