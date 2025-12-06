Ettevõtete kataloog
IMC
IMC Riistvara Insener Palgad

Riistvara Insener tasu in United States ettevõttes IMC ulatub $243K year kohta taseme L1 puhul kuni $335K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $245K. Vaata ettevõtte IMC kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Panusta
Millised on karjääritasemed IMC?

Kaasatud ametinimetused

FPGA insener

KKK

Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes IMC in United States on aastase kogutasuga $650,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte IMC Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $245,000.

Esiletõstetud töökohad

    IMC jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

