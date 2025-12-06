Ettevõtete kataloog
  • Palgad
  • Finantsanalüütik

  • Kõik Finantsanalüütik Palgad

IMC Finantsanalüütik Palgad

Mediaanne Finantsanalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes IMC on $269K year kohta. Vaata ettevõtte IMC kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Mediaan pakk
company icon
IMC
Trader
Chicago, IL
Kokku aastas
$269K
Tase
L3
Põhipalk
$175K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$93.8K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
0-1 Aastat
Millised on karjääritasemed IMC?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes IMC in United States on aastase kogutasuga $297,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte IMC Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $268,750.

Muud ressursid

