Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes IMC ulatub $247K year kohta taseme L1 puhul kuni $242K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $200K. Vaata ettevõtte IMC kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
