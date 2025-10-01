Ettevõtete kataloog
Illumio
Illumio Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Illumio ulatub $213K kuni $309K year kohta. Vaata ettevõtte Illumio kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Kogutasu

$242K - $281K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$213K$242K$281K$309K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Illumio ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Illumio in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $309,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Illumio Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $213,200.

