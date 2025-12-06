Ettevõtete kataloog
Illumina
Illumina Tehnilise Kirjutaja Palgad

Tehnilise Kirjutaja kogutasu in United States ettevõttes Illumina on $108K year kohta taseme P02 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $106K. Vaata ettevõtte Illumina kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P01
$ --
$ --
$ --
$ --
P02
$108K
$101K
$5.6K
$1.5K
P03
$ --
$ --
$ --
$ --
P04
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Illumina ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Kirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Illumina in United States on aastase kogutasuga $110,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Illumina Tehnilise Kirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $107,000.

