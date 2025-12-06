Ettevõtete kataloog
Illumina
Illumina Administratiivassistent Palgad

Keskmine Administratiivassistent kogutasu in United States ettevõttes Illumina ulatub $111K kuni $151K year kohta. Vaata ettevõtte Illumina kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$118K - $143K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$111K$118K$143K$151K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Illumina ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Administratiivassistent ametikoha palgapakett ettevõttes Illumina in United States on aastase kogutasuga $150,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Illumina Administratiivassistent ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $110,500.

