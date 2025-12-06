Ettevõtete kataloog
IHS Markit
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • UX Uurija

  • Kõik UX Uurija Palgad

IHS Markit UX Uurija Palgad

Keskmine UX Uurija kogutasu in United States ettevõttes IHS Markit ulatub $125K kuni $174K year kohta. Vaata ettevõtte IHS Markit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$135K - $164K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$125K$135K$164K$174K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel UX Uurija andmete sisestusts ettevõttes IHS Markit avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed IHS Markit?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud UX Uurija pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga UX Uurija ametikoha palgapakett ettevõttes IHS Markit in United States on aastase kogutasuga $174,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte IHS Markit UX Uurija ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $124,500.

Esiletõstetud töökohad

    IHS Markit jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.