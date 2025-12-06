Ettevõtete kataloog
iHerb
iHerb Toote Juht Palgad

Vaata ettevõtte iHerb kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$52K - $61.6K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$45.8K$52K$61.6K$65K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed iHerb?

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes iHerb in China on aastase kogutasuga CN¥463,094. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte iHerb Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥326,179.

