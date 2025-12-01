Ettevõtete kataloog
Ignitarium
Ignitarium Riistvara Insener Palgad

Keskmine Riistvara Insener kogutasu in India ettevõttes Ignitarium ulatub ₹4.22M kuni ₹6.15M year kohta. Vaata ettevõtte Ignitarium kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$55.4K - $63.1K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Ignitarium?

KKK

Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Ignitarium in India on aastase kogutasuga ₹6,153,503. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ignitarium Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,224,015.

