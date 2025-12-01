Ettevõtete kataloog
Icertis Programmi Juht Palgad

Vaata ettevõtte Icertis kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$30.4K - $35.9K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$28.4K$30.4K$35.9K$39.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Icertis ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Icertis in India on aastase kogutasuga ₹3,465,615. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Icertis Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,488,134.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.