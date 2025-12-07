Ettevõtete kataloog
Keskmine Toote Disainer kogutasu in Portugal ettevõttes Hyphen ulatub €32.7K kuni €44.7K year kohta. Vaata ettevõtte Hyphen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$40.8K - $48.4K
Portugal
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Hyphen in Portugal on aastase kogutasuga €44,718. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Hyphen Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Portugal on €32,663.

