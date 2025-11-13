Ettevõtete kataloog
Hypersonix
Hypersonix Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Hypersonix on ₹2.82M year kohta. Vaata ettevõtte Hypersonix kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/13/2025

Mediaan pakk
company icon
Hypersonix
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.82M
Tase
Senior
Põhipalk
₹2.46M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹368K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Hypersonix?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Hypersonix in India on aastase kogutasuga ₹2,851,869. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Hypersonix Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,823,737.

