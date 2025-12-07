Ettevõtete kataloog
Humi
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Humi Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in Canada ettevõttes Humi ulatub CA$211K kuni CA$295K year kohta. Vaata ettevõtte Humi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$166K - $193K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$153K$166K$193K$214K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tarkvaraarenduse Juht andmete sisestusts ettevõttes Humi avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Humi?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Humi in Canada on aastase kogutasuga CA$294,739. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Humi Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$210,528.

Esiletõstetud töökohad

    Humi jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Stripe
  • Pinterest
  • PayPal
  • Netflix
  • Intuit
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/humi/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.