Keskmine Projekti Juht kogutasu in Canada ettevõttes Humi ulatub CA$185K kuni CA$258K year kohta. Vaata ettevõtte Humi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$144K - $170K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$134K$144K$170K$187K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Humi?

KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Humi in Canada on aastase kogutasuga CA$257,587. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Humi Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$184,934.

