Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Human Interest on $196K year kohta. Vaata ettevõtte Human Interest kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Human Interest
Software Engineer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$196K
Tase
L5
Põhipalk
$190K
Stock (/yr)
$5.8K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Human Interest?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Human Interest ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Human Interest in United States on aastase kogutasuga $250,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Human Interest Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $195,000.

