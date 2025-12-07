Ettevõtete kataloog
Human Interest
Human Interest Toote Disainer Palgad

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Human Interest on $170K year kohta. Vaata ettevõtte Human Interest kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Human Interest
Product Designer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$170K
Tase
L4
Põhipalk
$170K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Human Interest?
Viimased Palgaandmed
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Human Interest ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Human Interest in United States on aastase kogutasuga $170,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Human Interest Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $170,000.

