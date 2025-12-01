Ettevõtete kataloog
Houghton Mifflin Harcourt
Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Houghton Mifflin Harcourt ulatub $315K kuni $439K year kohta. Vaata ettevõtte Houghton Mifflin Harcourt kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$338K - $398K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$315K$338K$398K$439K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Houghton Mifflin Harcourt?

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Houghton Mifflin Harcourt on aastase kogutasuga $438,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Houghton Mifflin Harcourt Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $315,000.

Muud ressursid

