Keskmine Personaliosakond kogutasu in United States ettevõttes Host Hotels & Resorts ulatub $90.2K kuni $129K year kohta. Vaata ettevõtte Host Hotels & Resorts kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$103K - $121K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$90.2K$103K$121K$129K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Host Hotels & Resorts?

KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Host Hotels & Resorts in United States on aastase kogutasuga $128,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Host Hotels & Resorts Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $90,200.

