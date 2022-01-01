Ettevõtete kataloog
Hired
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Hired Palgad

Hired palk ulatub $115,575 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $447,750 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Hired. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Turundus
Median $139K
Tarkvaraarendaja
Median $170K
Andmeanalüütik
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Andmeteaduse Juht
$201K
Andmeteadlane
$172K
Tootejuht
$448K
Müük
$149K
Tarkvaraarenduse Juht
$201K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Hired on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $447,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Hired keskmine aastane kogutasu on $171,240.

Esiletõstetud töökohad

    Hired jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Yapstone
  • Pluralsight
  • Sana
  • BlueVine
  • Metromile
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid