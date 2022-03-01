Ettevõtete kataloog
Hipcamp
Hipcamp Palgad

Hipcamp palk ulatub $168,504 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $907,515 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Hipcamp. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $170K
Ärianalüütik
$177K
Andmeteadlane
$175K

Inimressursid
$366K
Toote Disainer
$169K
Tootejuht
$212K
Tarkvaraarenduse Juht
$908K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Hipcamp on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $907,515. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Hipcamp keskmine aastane kogutasu on $176,880.

