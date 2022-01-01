Ettevõtete kataloog
Hinge Health
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Hinge Health Palgad

Hinge Health palk ulatub $48,540 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $353,225 Toote Disaini Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Hinge Health. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $175K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $240K
Tootejuht
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ärioperatsioonid
$142K
Ärioperatsioonide Juht
$147K
Ärianalüütik
$124K
Ettevõtte Arendus
$271K
Andmeanalüütik
$133K
Andmeteadlane
$271K
Finantsanalüütik
$234K
Tööstuslikku Disainer
$261K
Infotehnoloog (IT)
$75K
Turundus
$118K
Turundusoperatsioonid
$158K
Toote Disainer
$48.5K
Toote Disaini Juht
$353K
Projektijuht
$116K
UX Uurija
$207K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Hinge Health ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Hinge Health on Toote Disaini Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $353,225. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Hinge Health keskmine aastane kogutasu on $166,550.

Esiletõstetud töökohad

    Hinge Health jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid