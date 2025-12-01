Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Highspot ulatub $221K year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni $230K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $240K.

Software Engineer I
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$221K
$187K
$33.3K
$0
Senior Software Engineer
$230K
$221K
$9.5K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Highspot ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Highspot in United States on aastase kogutasuga $380,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Highspot Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $229,000.

