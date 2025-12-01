Ettevõtete kataloog
Keskmine Tulu Operatsioonid kogutasu ettevõttes Highspot ulatub $158K kuni $224K year kohta. Vaata ettevõtte Highspot kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$179K - $213K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$158K$179K$213K$224K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Highspot ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Tulu Operatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Highspot on aastase kogutasuga $224,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Highspot Tulu Operatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on $157,950.

