Keskmine Klienditeenindus kogutasu in United States ettevõttes Highspot ulatub $123K kuni $176K year kohta. Vaata ettevõtte Highspot kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$141K - $165K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$123K$141K$165K$176K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Highspot ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes Highspot in United States on aastase kogutasuga $175,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Highspot Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $123,000.

Muud ressursid

