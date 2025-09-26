Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Spain kogusumma ettevõttes Hiberus on €40.1K year kohta. Vaata ettevõtte Hiberus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Mediaan pakk
company icon
Hiberus
Data Engineer
Zaragoza, AR, Spain
Kokku aastas
€40.1K
Tase
L2
Põhipalk
€40.1K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
3 Aastat
KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Hiberus in Spain sits at a yearly total compensation of €52,987. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hiberus for the Tarkvaraarendaja role in Spain is €40,076.

