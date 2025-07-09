Ettevõtete kataloog
HGS
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

HGS Palgad

HGS palk ulatub $80,400 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $160,800 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest HGS. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
$80.4K
Tarkvaraarenduse Juht
$161K
Lahenduste Arhitekt
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

El puesto mejor pagado reportado en HGS es Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level con una compensación total anual de $160,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HGS es $108,098.

Esiletõstetud töökohad

    HGS jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Uber
  • Microsoft
  • Intuit
  • Dropbox
  • Square
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid