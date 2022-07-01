HG Insights Palgad

Ettevõtete kataloog
HG Insights palk ulatub $99,500 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $231,150 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest HG Insights. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $134K
Toote Disainer
$99.5K
Tootejuht
$181K

Tarkvaraarenduse Juht
$231K
KKK

