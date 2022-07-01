Ettevõtete kataloog
Heyday
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Heyday Palgad

Heyday palk ulatub $56,511 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Heyday. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Ärioperatsioonid
$136K
Ärianalüütik
$197K
Andmeteadlane
$56.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Tootejuht
$184K
Värbaja
$191K
Tarkvaraarendaja
$201K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

The highest paying role reported at Heyday is Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

Esiletõstetud töökohad

    Heyday jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tempo
  • Healthcare Bluebook
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Dialogue
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid