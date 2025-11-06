Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes HERE Technologies ulatub $110K year kohta taseme L5 puhul kuni $212K year kohta taseme L10 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte HERE Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
